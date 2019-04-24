Ставропольские спасатели вытащили из ванной кричавшую женщину
Жительница Ставрополя ночью услышала в соседней квартире крики и вызвала спасателей.
Женщина серьезно волновалась, что пожилой соседке стало плохо.
На место событий приехали сотрудники ПАСС Ставропольского края. Спасатели не могли открыть запертую дверь, применили бензорез и слесарные инструменты, благодаря чему вскрыли пять входных замков и щеколду.
Сотрудники экстренной службы нашли 84-летнюю пенсионерку в ванной. Пожилая женщина провела там четыре часа, пытаясь выбраться своими силами. Но не могла в силу возраста. Спасатели помогли ставропольчанке встать и положили её на кровать.
Прибывшие на место по вызову происшествия дежурные врачи внимательно осмотрели пациентку и не нашли на теле ее серьёзных травм.
ИСТОЧНИК KP.RU
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