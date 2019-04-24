Ставропольские спасатели вытащили из ванной кричавшую женщину

СЕГОДНЯ 17:41 2019-04-24T17:41:04+03:00

Для этого им пришлось взломать пять замков

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Жительница Ставрополя ночью услышала в соседней квартире крики и вызвала спасателей.

Женщина серьезно волновалась, что пожилой соседке стало плохо.

На место событий приехали сотрудники ПАСС Ставропольского края. Спасатели не могли открыть запертую дверь, применили бензорез и слесарные инструменты, благодаря чему вскрыли пять входных замков и щеколду.

Сотрудники экстренной службы нашли 84-летнюю пенсионерку в ванной. Пожилая женщина провела там четыре часа, пытаясь выбраться своими силами. Но не могла в силу возраста. Спасатели помогли ставропольчанке встать и положили её на кровать.

Прибывшие на место по вызову происшествия дежурные врачи внимательно осмотрели пациентку и не нашли на теле ее серьёзных травм.

ИСТОЧНИК KP.RU