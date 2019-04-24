2019-04-24T18:55:11+03:00
Происшествия

Суд арестовал главного борца с экстремизмом в КЧР, покрывавшего Рауфа Арашукова

Тимура Бетуганова обвиняют в превышении полномочий ради сокрытия преступлений своего друга
Андрей ЗОБОВ
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Рауф Арашуков и задержанный Тимур Бетуганов. Фото: из открытых источников / распространялось родными Аслана ЖуковаРауф Арашуков и задержанный Тимур Бетуганов. Фото: из открытых источников / распространялось родными Аслана Жукова
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Басманный суд Москвы арестовал до 23 июня главного борца с экстремизмом Карачаево-Черкесии Тимура Бетуганова. Ему вменяют превышение служебных полномочий. Следователи считают, что в силу дружбы с Рауфом Арашуковым он покрывал его по делам об убийствах Аслана Жукова и Фраля Шебзухова.

— Ходатайство следственных органов подлежит удовлетворению. В отношении Тимура Бетуганова избрать меру пресечения в виде ареста до 23 июня, — вынес вердикт судья.

Напомним, что дела касаются событий 2010 года. В марте наёмный убийца застрелил Жукова, а через два месяца трое напали на советника президента КЧР Фраля Шебзухова. Они собирались просто избить и припугнуть политика, но испугавшись, что он убежит, застрелили несчастного.

Бетуганов в тот момент занимал должность начальника оперативно-розыскной части в Черкесске. В его задачи входило оперативное сопровождение следствия по делам об убийствах. Следователи считают, что он находился «в приятельских отношениях» с Арашуковым и способствовал тому, чтобы подозрение не пало на политика.

Напомним, вместе с ним были арестованы бывший первый заместитель главы следственного управления СКР по Карачаево-Черкесской Республике Казбек Булатов и старший следователь того же регионального отделения СК Андрей Филиппов. Им также вменяют превышение полномочий ради дружбы с Арашуковыми.

ИСТОЧНИК KP.RU

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