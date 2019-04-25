Пострадавшим от оползня жителям Георгиевска начали платить компенсации

СЕГОДНЯ 08:22 2019-04-25T08:22:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Жители города Георгиевска Ставропольского края, которые пострадали от недавнего схода оползня, получили единовременные выплаты по 10 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба администрации Георгиевского городского округа.

В соответствии с распоряжением губернатора Ставропольского края каждому пострадавшему выделены единовременные денежные выплаты в сумме 10 тысяч рублей, - говорится в сообщении.

По сведениям мэрии Георгиевска, сейчас деньги выданы 12 пострадавшим.

Ранее сообщалось, что утром 9 апреля оползень сошел в частном секторе города Георгиевска. Никто не пострадал. Из оползневой зоны было срочно отселено 16 человек. В округе был введен режим чрезвычайной ситуации .По предварительным данным, ущерб, причиненный оползнем зданиям, составил 2,3 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU