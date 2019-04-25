На Ставрополье ребенок на машине пытался удрать от сотрудников ГИБДД

СЕГОДНЯ 08:48 2019-04-25T08:57:27+03:00

Изменить размер текста: A A

В Буденновском районе Ставрополья поездка 15-летнего подростка на отцовской иномарке обернулась вызовом его родителей в полицию и крупным штрафом.

Инцидент произошел вечером после того как мимо наряда ДПС на большой скорости пронеслась иномарка. Во время завязавшейся погони сотрудники ГИБДД неоднократно в мегафон требовали водителя остановиться, но машина только набирала скорость.

Пытаясь скрыться от автоинспекторов в придорожных полях, водитель столкнулся с патрульной машиной и только тогда остановился. За рулем автомобиля оказался 15-летний подросток, которому отец доверил руль.

Как выяснилось, мужчина отправил сына в ближайший магазин купить хлеба. Приглашенный в отдел полиции владелец автомашины заявил, что не видит ничего плохого в том, что сын ездит на его машине. Более того, выяснилось, что подросток садится за руль отцовского автомобиля уже первый раз.

На владельца машины составлен протокол. Кроме того, юноша вместе с родителями ждет вызова на ближайшую комиссию по делам несовершеннолетних.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/705226" frameborder="0"></iframe> Погоня Буденновск.

ИСТОЧНИК KP.RU