2019-04-25T09:43:08+03:00
Происшествия

В Ставропольском крае маршрутка врезалась в грузовик

Пострадал один человек
Михаил ЮЖНЫЙ
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В Предгорном районе Cтавропольского края водитель маршрутного такси, возвращаясь с ремонта, попал в крупное ДТП.

По предварительной версии, днем 24 апреля на улице Гагарина станицы Ессентукской водитель маршрутного такси «Фиат» не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с грузовиком «Тойота Дюна».

В результате происшествия пострадала пассажирка «Фиата» - родственница водителя. Другие участники автоаварии не пострадали.

Выяснилось, что водитель маршрутки – 31-летний местный житель, злостным нарушителем ПДД не является. По факту автоаварии проводится проверка, обстоятельства уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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