В Ставропольском крае маршрутка врезалась в грузовик
В Предгорном районе Cтавропольского края водитель маршрутного такси, возвращаясь с ремонта, попал в крупное ДТП.
По предварительной версии, днем 24 апреля на улице Гагарина станицы Ессентукской водитель маршрутного такси «Фиат» не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с грузовиком «Тойота Дюна».
В результате происшествия пострадала пассажирка «Фиата» - родственница водителя. Другие участники автоаварии не пострадали.
Выяснилось, что водитель маршрутки – 31-летний местный житель, злостным нарушителем ПДД не является. По факту автоаварии проводится проверка, обстоятельства уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU
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