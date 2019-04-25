Появилось видео избиения отца чемпиона мира ММА

СЕГОДНЯ 10:29 2019-04-25T10:36:50+03:00

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Смерть отца чемпиона мира по ММА Магомеда Юнусилау не могла оставить равнодушными не только тех, кто лично знал их обоих, но и всех спортсменов, да и обычных жителей Дагестана и соседних республик.

11 апреля в подмосковном Орехово-Зуево между полицейскими и Сулли Юнусилау возник какой-то конфликт, из-за которого сотрудники правоохранительных органов решили задержать не подчинившегося им уроженца Дагестана. Спасаясь от них, 46-летний мужчина забежал в ближайшую аптеку, где его настигли трое полицейских, которые принялись его прямо там избивать. Двое из них показали девушке-аптекарю свои служебные удостоверения, и та спокойно продолжила наблюдать за происходящим. Все это зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная в торговом заведении.

Дагстанец был помещён в реанимационное отделение одной из больниц, где через неделю умер.

Следственный комитета возбудил уголовное дело, по которому проходят обвиняемыми трое подмосковных полицейских. По предварительной информации, это Дмитрий Блинов, Павел Попов и Олег Шишканов.

На смерть Сулли Юнисилау отреагировал Хабиб Нурмагомедов, назвавший полицейских преступниками.

Избиение полицейскими отца дагестанского бойца ММА.

ИСТОЧНИК KP.RU