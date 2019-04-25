В ОКДЦ Ростова-на-Дону пациентов консультирует врач-генетик

СЕГОДНЯ 10:41 2019-04-25T10:41:14+03:00

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Областной консультативно-диагностический центр Ростова-на-Дону в своей работе опирается на концепцию 4 «П», приказ о внедрении которой был подписан Минздравом России ровно год назад.

25 апреля во всем мире отмечается Международный день ДНК. А 24 апреля 2018 г. вышел Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации № 186 «Об утверждении Концепции предиктивной, превентивной и персонализированной медицины». 4П-медицина - современная концепция, основополагающие принципы которой - персонализация, предикция, превентивность и партисипативность.

- Мы часто говорим о пользе ранней диагностики, но современная медицина способна назначать терапию и давать рекомендации, помогая пациенту предупреждать болезнь, - рассказывает специалист ОКДЦ, врач-генетик высшей категории, кандидат медицинских наук Татьяна Игоревна Пономарева. - Чем раньше мы узнаем генетическую информацию, тем раньше, быстрее и правильнее мы можем скорректировать образ жизни согласно нашим индивидуальным особенностям.

В настоящее время генетика может ответить на вопросы о наследственной предрасположенности к сердечно-сосудистым, онкологическим заболеваниям, диабету, заболеваниям мочеполовой и репродуктивной систем, системы желудочно-кишечного тракта, аллергическим состояниям, остеопорозу и многим другим. Факторы риска врач-генетик выявляет и у взрослого человека, и у ребенка, и у эмбриона. Но врач предупреждает, что обращаться за консультацией современным родителям лучше за год до планирования беременности.

- В наш экологически неблагополучный век больной ребенок может родиться и у внешне здоровых родителей – ведь каждый из нас является носителем от 5 до 10 «плохих» генов, - комментирует к.м.н. Татьяна Игоревна Пономарева. - Основываясь на результатах изучения анамнеза, родословной, дополнительных исследований, а для каждого человека они будут индивидуальными, от биохимических до исследования хромосом, мы не только определяем риск проявления различных заболеваний, но и даем конкретные рекомендации, направленные на устранение некоторых факторов риска врожденных пороков развития.

г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 127. Call-центр 8 (863) 227-0000. rokdc.ru.

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