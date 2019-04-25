Павел Ливинский и Рашид Темрезов обсудили развитие электроэнергетики Карачаево-Черкесии

СЕГОДНЯ 11:04 2019-04-25T11:04:30+03:00

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- По многим параметрам, в том числе, по оплате за электроэнергию, уровню потерь, - ситуация в Карачаево-Черкесии одна из самых позитивных на Северном Кавказе. Однако это не повод сидеть сложа руки - мы чётко понимаем, в каком направлении развивать сетевой комплекс республики. До 2022 года мы снизим потери в регионе до 12,4%. Соответствующие мероприятия обойдутся нам в 0,5 млрд рублей, но позволят ежегодно экономить почти 120 млн рублей и направлять их на модернизацию энергообъектов, - отметил Павел Ливинский.

Рашид Темрезов рассказал, что у руководства Карачаево-Черкесии есть полное взаимопонимание с энергетиками по ключевым вопросам.

- Отмечу, что с приходом нового руководителя «МРСК Северного Кавказа» Виталия Иванова наше взаимодействие с энергетиками выходит на новый уровень. Первым результатом работы станет десятилетнее соглашение о социально-экономическом сотрудничестве между Карачаево-Черкесией и «МРСК Северного Кавказа» с долгосрочной тарифной моделью. Сейчас мы активно работаем над этим документом и надеемся подписать его на Петербургском международном экономическом форуме, - подчеркнул Рашид Темрезов.

Кроме того, Павел Ливинский и Рашид Темрезов договорились перейти к активной консолидации энергообъектов Карачаево-Черкесии на базе МРСК Северного Кавказа. Особое внимание будет уделено бесхозяйным энергообъектам.

- Карачаево-Черкесии необходим единый центр ответственности за сетевой комплекс республики - прозрачный, понятный, с единой технической политикой и высокоми стандартами управления, - отметили участники встречи.

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ИСТОЧНИК KP.RU