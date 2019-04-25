2019-04-25T11:36:21+03:00
Происшествия

В Пятигорске полицейские обезвредили хулигана с помощью слезоточивого газа

Может быть возбуждено уголовное дело
Михаил ЮЖНЫЙ
Поделиться:
Изменить размер текста:

20 апреля сотрудники патрульно-постовой службы Пятигорска выявили факт нарушения общественного порядка на одной из улиц города.

Стоявший здесь мужчина выражался грубой нецензурной бранью в адрес прохожих, на замечания не реагировал. Полицейские потребовали прекратить хулиганские действия. Но мужчина начал выражаться уже в адрес сотрудников полиции, хватался за форму и провоцировал драку.

Сотрудники полиции поместили мужчину в служебный автомобиль. При этом мужчина оказал активное сопротивление, пытался сбежать, угрожал полицейским физической расправой и наказанием по службе.

Против хулигана полицейскими была применена физическая сила, а также полицейские использовали наручники и слезоточивый газ. Гражданина доставили в дежурную часть.

Судьей мужчина признан виновным в совершении правонарушения. Ему назначено наказание в виде суток ареста и обязательства о явке в следственные органы. Также решается вопрос о возбуждении против него уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Ставропольский край»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Олимпийский чемпион из Северной Осетии сменит гражданство
В Ставрополе наказали катавшегося по тротуарам водителя
В Кисловодске из реки спасли бездомную собаку
Депутата ставропольской Думы обвинили в хищении 17 миллионов рублей
В Ставрополе водитель сбил пятилетнего ребенка
Павел Ливинский и Рашид Темрезов обсудили развитие электроэнергетики Карачаево-Черкесии
В ОКДЦ Ростова-на-Дону пациентов консультирует врач-генетик
Появилось видео избиения отца чемпиона мира ММА
В Ставропольском крае маршрутка врезалась в грузовик
На Ставрополье ребенок на машине пытался удрать от сотрудников ГИБДД
Пострадавшим от оползня жителям Георгиевска начали платить компенсации
Суд арестовал главного борца с экстремизмом в КЧР, покрывавшего Рауфа Арашукова
Ставропольские спасатели вытащили из ванной кричавшую женщину
Жительница Чечни за 400 тысяч купила ребенка у женщины из Ингушетии
Павел Ливинский: «Общими усилиями вывели сетевой комплекс Кабардино-Балкарии в ТОП-10 по надежности в России»