В Пятигорске полицейские обезвредили хулигана с помощью слезоточивого газа

СЕГОДНЯ 11:36 2019-04-25T11:36:21+03:00

Может быть возбуждено уголовное дело

Изменить размер текста: A A

20 апреля сотрудники патрульно-постовой службы Пятигорска выявили факт нарушения общественного порядка на одной из улиц города.

Стоявший здесь мужчина выражался грубой нецензурной бранью в адрес прохожих, на замечания не реагировал. Полицейские потребовали прекратить хулиганские действия. Но мужчина начал выражаться уже в адрес сотрудников полиции, хватался за форму и провоцировал драку.

Сотрудники полиции поместили мужчину в служебный автомобиль. При этом мужчина оказал активное сопротивление, пытался сбежать, угрожал полицейским физической расправой и наказанием по службе.

Против хулигана полицейскими была применена физическая сила, а также полицейские использовали наручники и слезоточивый газ. Гражданина доставили в дежурную часть.

Судьей мужчина признан виновным в совершении правонарушения. Ему назначено наказание в виде суток ареста и обязательства о явке в следственные органы. Также решается вопрос о возбуждении против него уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU