2019-04-25T13:51:36+03:00
Спорт

Олимпийский чемпион из Северной Осетии сменит гражданство

Хаджимурат Гацалов будет выступать за сборную Армении
Вадим ХНЫГИН
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Хаджимурат Гацалов будет выступать за сборную АрменииХаджимурат Гацалов будет выступать за сборную Армении
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Пятикратный чемпион мира по вольной борьбе, олимпийский чемпион 2004 года Хаджимурат Хацалов и в 36 лет хочет доказать всем, что ему нет равных на борцовском ковре в тяжелой весовой категории.

Правда с большой долей вероятности он будет выступать на ближайшем чемпионате мира в Нус-Султане под флагом Армении. Он принял предложение федерации вольной борьбы этой страны и будет выступать в весе до 96 кг.

Однако «КП»-Северный Кавказ Хаджимурат заявил, что окончательного решения по данному вопросу он пока не принял. Гацалов является также трехкратным чемпионом Европы, трехкратным обладателем Кубка мира, восьмикратным чемпионом России. Он был признан лучшим борцом страны в 2006 году.

Через три года его признали лучшим спортсменом Северной Осетии. В 2015 году силач из Северной Осетии был капитаном и знаменосцем российской сборной на церемонии открытия проходивших в Баку Европейских игр. В спортивном мире Гацалов имеет прозвище «Круз» за сходство с популярнейшим американским актером. Живет во Владикавказе, где вместе с женой воспитывает шестерых детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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