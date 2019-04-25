Назначен новый омбудсмен Ставрополья

СЕГОДНЯ 14:47 2019-04-25T14:47:15+03:00

Им стал Николай Лисинский

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Николая Лисинского назначили на должность уполномоченного по правам человека в Ставропольском крае. Его кандидатуру на этот пост единогласно утвердили 25 апреля депутаты в краевой Думе.

Ранее Николай Лисинский руководил краевым пограничным управлением ФСБ по Южному федеральному округу России. Николай Лисинский за выдающуюся службу на своем посту был награждён орденами «За военные заслуги» и «За заслуги перед Отечеством II степени».

Предшественник Николая Лисинского Алексей Селюков, напомним, скончался в ноябре прошлого года.

ИСТОЧНИК KP.RU