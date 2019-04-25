Сбербанк запустил сервис гибкого ценообразования услуг эквайринга для малого бизнеса

СЕГОДНЯ 15:08 2019-04-25T15:10:36+03:00

Подключение к эквайрингу осуществляется за 1 рабочий день.

На Юге России и Северном Кавказе дополнительно установлено 65 тысяч POS-терминалов в более чем 57 тысяч торговых точек

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Новый сервис позволит предпринимателям самостоятельно регулировать тариф на эквайринг благодаря услуге «Динамическое ценообразование». В зависимости от объема потребляемых услуг банк будет индивидуально рассчитывать тариф на обслуживание: чем больше будет безналичный оборот, тем ниже будет стоимость обслуживания по эквайрингу.

Все терминалы Сбербанка принимают карты МИР, Visa, Mastercard, оснащены возможностью приема бесконтактных современных типов платежей Apple Pay, Samsung Pay, AndriodPay. Подключение к эквайрингу осуществляется за 1 рабочий день.

Юго-Западный банк демонстрирует уверенный рост показателей по направлению эквайринга. Основными определяющими факторами является повышенное внимание к качеству клиентского опыта и совершенствование собственных цифровых каналов обслуживания, а также реализация масштабных проектов по развитию безналичного денежного оборота: «Безналичные станицы», «Безналичный транспорт», «Безналичные республики» и пр.

В первом квартале 2019 года оборот эквайринга в Юго-Западном банке ПАО Сбербанк вырос более чем на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В прошлом году банк дополнительно установил 65 тысяч POS-терминалов в более чем 57 тысяч торговых точек.

При этом оборот эквайринга в 2018 году вырос по сравнению с 2017 годом на 60%. Лариса Безделева, заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка:

- При открытии бизнеса предпринимателю нужно позаботиться о возможности различных типов безналичной оплаты. Мы постоянно улучшаем нашу сеть приема банковских карт в торгово-сервисных точках. Расходы на эквайринг для наших клиентов стали более предсказуемыми.

Если это начинающий предприниматель с маленьким оборотом, мы предлагаем услугу приема безналичных платежей на самом современном оборудовании за небольшую постоянную плату. Если обороты предпринимателя растут, то Сбербанк автоматически снижает комиссию.

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU