2019-04-25T17:10:16+03:00
Общество

В Северной Осетии на переселение из ветхого жилья потратят около 70 млн рублей

Деньги выделят федеральный и местный бюджеты
Михаил ЮЖНЫЙ
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Более 120 жителей Северной Осетии переселят из аварийных домов до конца 2019 года. На эти цели будет направлено свыше 69,4 млн рублей. Об этом сообщили в в пресс-службе министерства ЖКХ республики.

- В этом году будут переселены 123 человека из трех многоэтажек, всего из 54 квартир. На эти цели из Москвы выделили порядка 66 млн рублей, из средств республиканского бюджета уйдет примерно 3,45 млн рублей, - уточнили информацию в ведомстве.

Переселение будет проходить в столице Северной Осетии городе Владикавказ по улице Дзарахохова. Как сообщалось, власти Северной Осетии планируют переселить до 2025 года из аварийного жилья около тысячи человек. Таким образом будут демонтированы все дома, признанные аварийными с 2012 по 2017 год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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