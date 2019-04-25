Директор Росгвардии приехал в Чечню

СЕГОДНЯ 19:00 2019-04-25T19:00:17+03:00

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Директор Федеральной службы войск национальной гвардии Виктор Золотов проверил организацию служебно-боевой деятельности подразделений, расположенных в городе Грозном, и провел рабочую встречу с Рамзаном Кадыровым. В

ходе встречи были обсуждены вопросы обеспечения общественного порядка и общественной безопасности подразделениями Росгвардии в Чеченской Республике, развития инфраструктуры ведомства, реализации социальных гарантий военнослужащих и сотрудников.

Директор Росгвардии посетил 46-ю отдельную ордена Жукова бригаду оперативного назначения, встретился с командованием и военнослужащими соединения. О выполнении служебно-боевых задач главе ведомства доложил командир бригады генерал-майор Виталий Мерцалов. На территории бригады планируется строительство храмового комплекса – православной церкви и мечети.

ИСТОЧНИК KP.RU