Путин посоветовал туристам из Китая ехать в Дагестан

СЕГОДНЯ 18:23 2019-04-25T18:23:19+03:00

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Туристам из Китая президент России посоветовал посмотреть на все красоты страны и познакомиться с природой и культурой Урала, Сибири, Дальнего Востока и Северного Кавказа.

Владимир Путин отдельно отметил, что в России под охраной ЮНЕСКО находятся 29 объектов, заслуживающих внимания. Один из таких расположился в Дербенте. Речь идет о знаменитой древней доарабской цитадели, части Дербентской крепости Нарын-кала.

О туристической привлекательности страны для жителей Поднебесной глава государства рассказал в интервью главному китайскому изданию "Жэньминь Жибао".

- За последние пять лет количество туристов из Китая выросло почти вдвое - на 93%, - подчеркнул Владимир Путин.

По словам президента, в 2018 году в Россию приехали около 1,7 млн туристов из КНР.

ИСТОЧНИК KP.RU