2019-04-25T18:23:19+03:00
Общество

Путин посоветовал туристам из Китая ехать в Дагестан

В Дербенте находится объект, охраняемый ЮНЕСКО
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
Речь идет о знаменитой древней доарабской цитадели, части Дербентской крепости Нарын-калаРечь идет о знаменитой древней доарабской цитадели, части Дербентской крепости Нарын-калаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Туристам из Китая президент России посоветовал посмотреть на все красоты страны и познакомиться с природой и культурой Урала, Сибири, Дальнего Востока и Северного Кавказа.

Владимир Путин отдельно отметил, что в России под охраной ЮНЕСКО находятся 29 объектов, заслуживающих внимания. Один из таких расположился в Дербенте. Речь идет о знаменитой древней доарабской цитадели, части Дербентской крепости Нарын-кала.

О туристической привлекательности страны для жителей Поднебесной глава государства рассказал в интервью главному китайскому изданию "Жэньминь Жибао".

- За последние пять лет количество туристов из Китая выросло почти вдвое - на 93%, - подчеркнул Владимир Путин.

По словам президента, в 2018 году в Россию приехали около 1,7 млн туристов из КНР.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ингушетии запретили три сайта, торговавших оружем
Директор Росгвардии приехал в Чечню
С Днем Победы ессентучан поздравит диджей Грув
Ставрополье потратить 700 млн рублей на борьбу с паводками
В Северной Осетии на переселение из ветхого жилья потратят около 70 млн рублей
Кудрин предложил объединить Ставрополь, Ростов и Краснодар
На Ставрополье полицейский обещал решить проблемы, обманул и поплатился
Сбербанк запустил сервис гибкого ценообразования услуг эквайринга для малого бизнеса
Назначен новый омбудсмен Ставрополья
Олимпийский чемпион из Северной Осетии сменит гражданство
В Ставрополе наказали катавшегося по тротуарам водителя
В Кисловодске из реки спасли бездомную собаку
В Пятигорске полицейские обезвредили хулигана с помощью слезоточивого газа
Депутата Ставропольской думы обвинили в хищении 17 миллионов рублей
В Ставрополе водитель сбил пятилетнего ребенка
Павел Ливинский и Рашид Темрезов обсудили развитие электроэнергетики Карачаево-Черкесии
В ОКДЦ Ростова-на-Дону пациентов консультирует врач-генетик
Появилось видео избиения отца чемпиона мира ММА
В Ставропольском крае маршрутка врезалась в грузовик
На Ставрополье ребенок на машине пытался удрать от сотрудников ГИБДД
Пострадавшим от оползня жителям Георгиевска начали платить компенсации
Суд арестовал главного борца с экстремизмом в КЧР, покрывавшего Рауфа Арашукова
Ставропольские спасатели вытащили из ванной кричавшую женщину
Жительница Чечни за 400 тысяч купила ребенка у женщины из Ингушетии
Павел Ливинский: «Общими усилиями вывели сетевой комплекс Кабардино-Балкарии в ТОП-10 по надежности в России»