Дагестанский омбудсмен призвал тщательно расследовать избиение отца российского бойца MMA

СЕГОДНЯ 08:14 2019-04-26T08:14:50+03:00

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Омбудсмен Дагестана Джамал Алиев заявил о том, что инцидент со смертельным избиением отца российского бойца ММА Магомеда Юнусилау - Сулли Юнусилау не должен оставаться без внимания и адекватного реагирования.

- Hаспространена информация о том, что в Подмосковье скончался после избиения Сулли Юнусилау - отец бойца ММА Магомеда Юнусилау. Мы надеемся, что все обстоятельства преступления будут тщательно расследованы, и виновные понесут положенное наказание. Мы все держим ситуацию на контроле, - сообщается на официальном интернет-сайте дагестанского омбудсмена.

Ранее стало известно, что трое полицейских были задержаны в Подмосковье по подозрению в жестоком избиении мужчины, скончавшегося от полученных травм. По данным следствия, подозреваемые нанесли 46-летнему мужчине множественные удары, после чего скрылись.

Потерпевший был срчоно госпитализирован в больницу, где спустя неделю скончался от полученных травм.

ИСТОЧНИК KP.RU