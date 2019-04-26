На Ставрополье в ДТП пострадали три водителя

СЕГОДНЯ 10:24 2019-04-26T10:24:49+03:00

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Три человека пострадали в результате тройной автоаварии в Минераловодском городском округе Ставропольского края.

По предварительной версии, 25 апреля на трассе "Кочубей - Нефтекумск - Зеленокумск - Минеральные Воды" водитель автомашины «Киа Пиканто» выехал на встречную, где врезался в «ВАЗ-21140» и «ВАЗ-21150». С серьезными травмами в больницу были доставлены все трое водителей. Одному из шоферов (водителю «ВАЗ-21150») недавно исполнилось 80 лет.

Как выяснилось, за рулем иномарки находился 39-летний житель Георгиевска, стаж вождения у которого шесть лет. В этом году мужчина уже несколько раз штрафовался за различные нарушения ПДД. При госпитализации у всех пострадавших взята кровь на проверку состояния опьянения.

По факту произошедшей крупной автоаварии проводится проверка, обстоятельства и степень ответственности участников будут установлены сотрудниками ГИБДД. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU