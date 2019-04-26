В Ставрополе 4 мая перекроют дороги из-за «Веломарша Победы»
4 мая в Ставрополе перекроют три улицы из-за проведения «Веломарша Победы», организованного администрацией города Ставрополя и издательским домом «Комсомольская правда». Мероприятие начнётся в 10:00, а уже через полчаса велоколонна стройными рядами двинется по улицам краевой столицы.
Поэтому ограничения будут действовать с 10:30 до 13:00. Велосипедисты проедут от площади 200-летия до въезда в Парк Победы и все улицы по пути колонны будут перекрыты.
Это касается участка улицы Ленина от площади 200-летия и до пересечения с улицей Кулакова. Здесь колонна свернёт на Лермонтова и двинется в сторону Доваторцев. Поэтому чётную сторону Лермонтова также перекроют. Дальше велосипедисты поедут по нечётной стороны улицы Доваторцев — движение по ней также будет запрещено от Лермонтова и до Тельмана.
«Комсомольская правда» приглашает всех велосипедистов присоединяться к традиционно многотысячному веломаршу в грядущее воскресенье. Вас ждут приятные сюрпризы, выступления музыкальных коллективов и бесплатные снеки! Подробности мероприятия вы можете узнать в социальных сетях.
На веломарше традиционно собирается несколько тысяч любителей активного отдыха
ИСТОЧНИК KP.RU
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