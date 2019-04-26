2019-04-26T11:29:40+03:00
Происшествия

Адвокат собирался отправить ставропольца в тюрьму и поплатился

Защитник хотел обманут клиента и выманить взятку, но сам оказался на его месте
Андрей ЗОБОВ
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Адвокат хотел отправить клиента за решётку и остаться с деньгами, но теперь рискует сам оказаться в колонииАдвокат хотел отправить клиента за решётку и остаться с деньгами, но теперь рискует сам оказаться в колонииФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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На Ставрополье возбудили уголовное дело против адвоката, обманувшего собственного подзащитного. Защитник убеждал подопечного в том, что у него есть связи, чтобы повлиять на суд и не допустить тюремного заключения для подозреваемого. Но он лгал и поплатился за это.

— Член Адвокатской палаты Ставропольского края предложил молодому человеку за 30 тысяч рублей решить вопрос о назначении ему судом наказания несвязанного с лишением свободы, — сообщили «КП - Северный Кавказ» в следственном управлении СКР по Ставрополью.

Адвокат знал, что такой исход невозможен. Но планировал обмануть подопечного, «сопроводить» его в тюрьму а деньги присвоить. Но молодой человек обратился в ФСБ и мошенника задержали с поличным.

Теперь тюрьма грозит самому адвокату.

ИСТОЧНИК KP.RU

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