Ставрополец притворился налоговиком и заработал на госконтракте несколько миллионов

СЕГОДНЯ 11:38 2019-04-26T11:38:07+03:00

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Житель Ставрополя притворился сотрудником налоговой службы Ростовской области и с помощью поддельной ведомственной печати заключил госконтракт на закупку оргтехники.

Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе местного МВД, ранее судимого 29-летнего мужчину задержали оперативники уголовного розыска при содействии росгвардейцев.

- По договору он должен был оплатить товар после отгрузки, но в назначенное время деньги на счёт поставщика не поступили. В результате подозреваемый похитил 88 ноутбуков, 25 SSD-накопителей, 100 флеш-карт и 2 многофункциональных устройств общей суммой свыше 4,5 млн рублей, - прокомментировали в правоохранительных органах.

На ставропольца завели уголовное дело по статьям "мошенничество" и "подделка документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков".

ИСТОЧНИК KP.RU