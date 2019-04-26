2019-04-26T13:49:38+03:00
Общество

Ливни с грозами обещают на Ставрополье на Пасху

Есть и радостная новость: синоптики уверены, что температура продолжит расти
Андрей ЗОБОВ
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Дожди и грозы пройдут в Ставрополе и по краю на ПасхуДожди и грозы пройдут в Ставрополе и по краю на ПасхуФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Ливневые дожди, грозы и пасмурное небо — традиционно плохую погоду пообещали синоптики жителям Ставрополья. Есть и хорошие новости: несмотря на буйство стихии температура не только не упадёт, но и продолжит расти.

Потепление наконец пришло на Ставрополье — каждый день температура повышается на несколько градусов, распускаются листья, а солнце ласково обнимает пешеходов. Синоптики сообщают, что тенденции сохранятся.

Но на выходных природа всё же преподнесёт сюрприз: в субботу, несмотря на дневную температуру +20..+22° будет облачно, а в воскресенье небо разразиться грозой. Во многих районах края пройдут обильные осадки. Это касается и самого Ставрополя. Дожди и ливни пройдут, вероятнее всего, в послеполуденные и вечерние часы, застав врасплох жителей, решивших посетить кладбища. Несмотря на капризы погоды, ночью продолжит теплеть. Средняя ночная температура на выходных достигнет отметки в +10...+12 градусов.

Облачность сохранится и в понедельник. Первый из двух рабочих дней может также отличиться дождиком. Но будет он символическим — очень коротким и слабым. Во вторник облака начнут рассеиваться а уже к среде солнце снова будет баловать жителей края. Днём столбики термометров в эти дни будут достигать отметок в +19...+21 градус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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