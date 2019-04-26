На Ставрополье ликвидирована подпольная лаборатория по производству пиротехники

СЕГОДНЯ 13:59 2019-04-26T13:59:57+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ставропольском крае сотрудниками полиции ликвидирована лаборатория по производству самодельной пиротехники. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Ставрополья.

Полицейскими остановлен легковой автомобиль под управлением 27-летнего жителя станицы Марьинской. При досмотре машины обнаружено более 30 самодельных пиротехнических изделий. Водитель пояснил, что самостоятельно изготовил их и планировал испытать в поле.

- При обыске дома у мужчины обнаружена лаборатория по производству пиротехники. - уточнили в ведомстве. - Изъято 36 различных емкостей с порошкообразным веществом, готовые самодельные пиротехнические изделия. Также обнаружено оборудование, в том числе инструкции и конспекты по изготовлению конечного продукта.

Изъятое направлено на экспертизу, Она показало, что сыпучее вещество является самодельным бездымным порохом весом более семи килограммов. Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU