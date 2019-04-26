На Ставрополье ликвидирована подпольная лаборатория по производству пиротехники
В Ставропольском крае сотрудниками полиции ликвидирована лаборатория по производству самодельной пиротехники. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Ставрополья.
Полицейскими остановлен легковой автомобиль под управлением 27-летнего жителя станицы Марьинской. При досмотре машины обнаружено более 30 самодельных пиротехнических изделий. Водитель пояснил, что самостоятельно изготовил их и планировал испытать в поле.
- При обыске дома у мужчины обнаружена лаборатория по производству пиротехники. - уточнили в ведомстве. - Изъято 36 различных емкостей с порошкообразным веществом, готовые самодельные пиротехнические изделия. Также обнаружено оборудование, в том числе инструкции и конспекты по изготовлению конечного продукта.
Изъятое направлено на экспертизу, Она показало, что сыпучее вещество является самодельным бездымным порохом весом более семи килограммов. Возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Преступления: Ставропольский край»