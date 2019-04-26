С брата экс-главы Дагестана сняли часть обвинений

СЕГОДНЯ 14:09 2019-04-26T14:10:25+03:00

Однако ближайшие три месяца Раджаб Абдулатипов будет находиться под арестом

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Следственный комитет России тщательно изучил обстоятельства уголовного дела, расследуемого в отношении бывшего руководителя регионального управления Федеральной миграционной службы, экс-депутата Народного собрания Республики Дагестан Раджаба Абдулатипова. В итоге старший следователь по особо важным делам Лев Гура подписал постановление о снятии с Абдулатипова всех подозрений в участии в преступном сообществе.

Более того, Абдулатипов теперь может требовать возмещения вреда, связанного со своим уголовным преследованием. Однако Бассманный суд Москвы принял решение продлить его арест до 25 июля.

Раджаб Абдулатипов был задержан в своем кабинете 27 сентября прошлого года. Ему были предъявлены два обвинения — в участии в преступном сообществе и мошенничестве в особо крупном размере. Следствие считает, что Абдулатипов оказал протекцию в назначении своего родственника Магомеда Махачева на пост руководителя ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по РД». В последнем случае Раджаб Гаджимурадович действовал не бескорыстно, а получил за это 70 млн рублей.

Экс-глава Дагестана Рамазан Абдулатипов сильно переживал за судьбу младшего брата.. И даже в своем аккаунте одной из социальных сетей несколько раз обращался к Всевышнему, прося его о справедливости и милосердии по отношению к Раджабу и другим арестованным чиновникам республики.

ИСТОЧНИК KP.RU