2019-04-26T14:42:00+03:00
Общество

Маленького лисенка через интернет продает житель Ставрополья

Объявление нашли на популярном сетевом ресурсе
Евгения СОКОРЕВА
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--Фото: Евгения СОКОРЕВА
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На популярном интернет-ресурсе житель Пятигорска разместил объявление о продаже лисы. Из подписи к объявлению следует, что за 6 тысяч рублей продается мальчик возрастом 3 месяца:

За лисенка просят 6 тысяч

За лисенка просят 6 тысяч

- Брат с охоты привез, - поделился хозяин лисенка с корреспондентом "КП-Северный Кавказ". - Кормим мясом. Обработали от паразитов.

Животное, со слов владельца, хотят отдать хорошим людям, и готовы тут же забрать, если новый хозяин передумает оставлять столь необычного питомца себе.

- Отдавать в зоопарк, где его посадят в клетку, не хотим. Ищем заботливого хозяина. Во время прогулки у родника один мужчина просил продать лиса, но мы узнали, что хороших условий для содержания мальцу не дадут, - добавил владелец.

В соцсети объявление раскритиковали:

- Я не знаю куда обратиться! Но, по моему мнению, это не правильно! Лисенка так нельзя содержать, его нужно передать зоозащитникам, - считает одна из жительниц Ставрополья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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