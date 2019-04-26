2019-04-26T15:43:00+03:00
Общество

Родители, жившие с детьми на квартире-свалке, попали под уголовное дело

Им грозит лишение родительских прав и колония
Андрей ЗОБОВ
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Фото той самой квартирыФото той самой квартирыФото: Социальные сети
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Следователи возбудили уголовное дело против ставропольских родителей, живших с детьми на квартире-свалке. Об этом «КП - Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Ставропольскому краю.

— Принято к производству уголовное дело по факту проживания двух малолетних детей в антисанитарных условиях. Санкция статьи предусматриватет до 3 лет заключения в колонии и лишение родительских прав, — сообщили в ведомстве.

Квартиру-свалку обнаружил наладчик интернета. Придя по вызову, мужчина был потрясён условиями проживания семьи. Он снял интерьеры и поделился ими с подписчиками в соцсетях. Узнав, что в квартире живут двое малолетних детей, на Родосскую, 5 нагрянули полицейские и сотрудники органов опеки.

Интересно, что семью трудно назвать маргинальной — отец работает официально, мать — неофициально. С виду обычная семья. Мусорный ад в квартире объяснять они отказались.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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