Сбербанк обсудил развитие банковского сектора СКФО

СЕГОДНЯ 15:48 2019-04-26T15:48:42+03:00

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На встрече обсуждены вопросы взаимодействия банка с органами власти, а также ход реализации его кредитно-инвестиционной политики на территории округа. При этом отмечено, что приоритеты кредитной политики банка должны соответствовать потребностям развития промышленности, туризма, сельского хозяйства.

В прошлом году Сбербанк нарастил на Северном Кавказе базу активных корпоративных клиентов до 87 тысяч (на 17 тысяч больше, чем в 2017-м) и выдал предпринимателям кредитов на сумму 140, 7 млрд рублей.

В рамках встречи стороны обсудили инициативу Сбербанка – создание проектных офисов. Идея в том, что банк проводит экспертизу запроса от регионов и предлагает подходящее коробочное решение или продукт. Дополнительно банк готов обучать проектной деятельности и лучшим управленческим практикам, внедрять цифровые решения во всех сферах деятельности.

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ИСТОЧНИК KP.RU