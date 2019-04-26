2019-04-26T15:53:53+03:00
Общество

Ставрополье готовится принять Благодатный огонь из Иерусалима

Из аэропорта Минвод 26 апреля в столицу Израиля вылетает паломническая делегация
Евгения СОКОРЕВА
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Протоиерей Александр Гомзяк, Секретарь ставропольской и невинномысской епархии и член Совета Федерации от Ставрополья Михаил Афанасов проверяют лампадки для Святого СветаПротоиерей Александр Гомзяк, Секретарь ставропольской и невинномысской епархии и член Совета Федерации от Ставрополья Михаил Афанасов проверяют лампадки для Святого Света
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В шестой раз Ставрополье пройдет акция принесения Благодатного огня, который сойдет в Великую субботу 27 апреля в Иерусалиме. Частицу Святого Света в краевую столицу накануне Пасхальной службы доставит паломническая делегация под руководством члена Совета Федерации от Ставрополья Михаилом Афанасовым, которая 26 апреля вылетает в столицу Израиля из аэропорта Минвод.

В аэропорту Ставрополя лампаду с Благодатным огнем будут встречать губернатор края Владимир Владимиров и митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл. Капсулы со Святым Светом затем передадут епархиям Ставрополья и республик Северного Кавказа.

- Мы живем в непростое время и решение многих проблем – экономических, социальных – возможно только в обществе, где развиты духовные и нравственные начала, где есть бережное, уважительное отношение к традициям, - подчеркивает Михаил Афанасов.

В праздник Пасхи в Ставрополе от Андреевского собора до Казанского кафедрального собора традиционно пройдет крестный ход.

ИСТОЧНИК KP.RU

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