В Кисловодске водитель скорой помощи сбил ребенка
В Кисловодске водитель скорой помощи, везший экстренного больного, двигался в направлении центральной городской больницы с включенными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом.
Шофер превысил скорость, в результате чего не справился с управлением и сбил 13-летнюю девочку, которая перебегала дорогу вне пешеходного перехода.
За рулем машины скорой помощи находился 52-летний местный житель. Он в момент ДТП был трезв. Имеет водительский стаж более 25 лет. Мужчина за последние два года за нарушение правил ни разу не штрафовался.
В результате ДТП школьница получила травму головы и перелом бедра. Сейчас ребенку в больнице оказывается вся необходимая помощь медиками. После того, как позволят врачи, с ней побеседует инспектор, чтобы выяснить все обстоятельства случившейся аварии.
Степень ответственности каждого из участников автоаварии в Кисловодске будет установлена в рамках особой проверки.
В Кисловодске водитель скорой помощи допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода. По предварительным данным, водитель скорой помощи, осуществляя транспортировку экстренного больного, двигался в направлении центральной городской больницы с включенными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом. Он выбрал небезопасную скорость, в результате чего не успел сориентироваться и допустил наезд на 13-летнюю девочку, которая пересекала проезжую часть дороги вне пешеходного перехода.
За рулем машины скорой помощи находился 52-летний местный житель, который в момент ДТП был трезв, имеет водительский стаж более 25 лет. Мужчина за последние два года к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекался.
В результате ДТП школьница получила травму головы и перелом бедра. В настоящее время ребенку в больнице оказывается вся необходимая помощь. После того, как позволят врачи, с ней побеседует инспектор, чтобы выяснить все обстоятельства. Степень ответственности каждого из участников автоаварии будет установлена в рамках проверки.
ИСТОЧНИК KP.RU
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