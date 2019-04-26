В Ставрополе сняли с рейса три неисправных автобуса
В Ставрополе во время рейда с рейсов сотрудники краевого управления ГИБДД сняли три автобуса с неисправной рулевой системой. Об этой овости сообщили в региональном УГИБДД.
Работа прошла в рамках всероссийской акции «Автобус». С 3 часов утра 26 апреля правоохранители начали системно проверять автопарки компаний. Работу они продолжили на основных улицах города.
За несколько часов полицейские тщательно проверили более 600 автобусов и составили около ста материалов за различные нарушения: технические неисправности и другие. К ответственности стражи порядка привлекли 30 должностных лиц.
19 материалов сотрудники полиции передали в отдел ГИБДД для аннулирования регистрации их владельцев. Три автобуса с нарушениями сняли с рейсов и поставили на штрафную стоянку. Подобные рейды по выявлению нарушителей будут продолжены силовиками и в дальнейшем.
ИСТОЧНИК KP.RU
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