2019-04-26T17:33:27+03:00
Происшествия

В Ставрополе сняли с рейса три неисправных автобуса

Михаил ЮЖНЫЙ
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В Ставрополе во время рейда с рейсов сотрудники краевого управления ГИБДД сняли три автобуса с неисправной рулевой системой. Об этой овости сообщили в региональном УГИБДД.

Работа прошла в рамках всероссийской акции «Автобус». С 3 часов утра 26 апреля правоохранители начали системно проверять автопарки компаний. Работу они продолжили на основных улицах города.

За несколько часов полицейские тщательно проверили более 600 автобусов и составили около ста материалов за различные нарушения: технические неисправности и другие. К ответственности стражи порядка привлекли 30 должностных лиц.

19 материалов сотрудники полиции передали в отдел ГИБДД для аннулирования регистрации их владельцев. Три автобуса с нарушениями сняли с рейсов и поставили на штрафную стоянку. Подобные рейды по выявлению нарушителей будут продолжены силовиками и в дальнейшем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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