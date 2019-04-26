2019-04-26T18:34:24+03:00
Происшествия

На уволенного замминистра ЖКХ Ставрополья завели еще одно дело

Сергея Бычкова заподозрили в нанесении ущерба бюджету Благодарненского муниципального района
Евгения СОКОРЕВА
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На бывшего главу Благодарненского городского округа Сергея Бычкова, уволенного недавно с должности замминистра ЖКХ из-за возбуждении в отношении него уголовного дела, завели еще одно производство. В это раз экс-чиновника заподозрили опять-таки в превышении должностных полномочий, но уже при приемке работ по благоустройству площадки у здания администрации.

Как считает следствие, в 2016 году Бычков заключил соответствующий муниципальный контракт с бизнесменом, по которому тот обязался положить брусчатку. При приемке работ на тот момент глава Благодарного завысил стоимость выполненных работ и нанес местной казне ущерб в 300 тысяч рублей.

- Изучаются документы, выполняется комплекс иных следственных и процессуальных действий, направленных на закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, - добавили в СКР Ставропольского края.

Напомним, ранее на Сергея Бычкова завели уголовное дело, потому что, по версии следователей, в 2017 году в должности главы муниципалитета он за счет бизнесмена озеленил площадку у Центральной районной больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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