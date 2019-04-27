2019-04-27T08:12:16+03:00
Общество

Родители ставропольских девочек, живших в квартире-свалке, привели жилье в порядок

Но детей у них все равно забрали в больницу
Михаил ЮЖНЫЙ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Родители двух маленьких девочек, которых забрали в больницу в Ставрополе из квартиры, заваленной хламом, убрали и вычистили из жилья весь мусор. Об этом сообщил глава региона Владимир Владимиров.

- Новости о детях с Родосской, 5, которые жили в захламленной квартире. Наши службы немедленно вмешались в эту возмутительную ситуацию. Малышки в больнице, чувствуют себя хорошо, с ними работают квалифицированные медики. Родители детей навели порядок в квартире, - написал губернатор на своей странице в Instagram.

Губернатор добавил, что у девочек, помимо родителей, имеются еще близкие родственники - дедушка и бабушка. Однако куда будут направлены дети после госпитализации - решат органы опеки. Владимиров также напомнил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 156 (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) УК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Общество Северного Кавказа»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На уволенного замминистра ЖКХ Ставрополья завели еще одно дело
В Ставрополе сняли с рейса три неисправных автобуса
В Кисловодске водитель скорой помощи сбил ребенка
Ставрополье готовится принять Благодатный огонь из Иерусалима
Сбербанк обсудил развитие банковского сектора СКФО
Родители, жившие с детьми на квартире-свалке, попали под уголовное дело
Маленького лисенка через интернет продает житель Ставрополья
С брата экс-главы Дагестана сняли часть обвинений
На Ставрополье ликвидирована подпольная лаборатория по производству пиротехники
Ливни с грозами обещают на Ставрополье на Пасху
Ставрополец притворился налоговиком и заработал на госконтракте несколько миллионов
Адвокат собирался отправить ставропольца в тюрьму и поплатился
В Ставрополе 4 мая перекроют дороги из-за «Веломарша Победы»
На Ставрополье в ДТП пострадали три водителя
Офицеру ФСБ вынесут приговор за убийство жителя Кабардино-Балкарии
Дагестанский омбудсмен призвал тщательно расследовать избиение отца российского бойца MMA
В Ингушетии запретили три сайта, торговавших оружем
Директор Росгвардии приехал в Чечню
С Днем Победы ессентучан поздравит диджей Грув
Путин посоветовал туристам из Китая ехать в Дагестан
Ставрополье потратить 700 млн рублей на борьбу с паводками
В Северной Осетии на переселение из ветхого жилья потратят около 70 млн рублей