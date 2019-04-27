Родители ставропольских девочек, живших в квартире-свалке, привели жилье в порядок

СЕГОДНЯ 08:12 2019-04-27T08:12:16+03:00

Но детей у них все равно забрали в больницу

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Родители двух маленьких девочек, которых забрали в больницу в Ставрополе из квартиры, заваленной хламом, убрали и вычистили из жилья весь мусор. Об этом сообщил глава региона Владимир Владимиров.

- Новости о детях с Родосской, 5, которые жили в захламленной квартире. Наши службы немедленно вмешались в эту возмутительную ситуацию. Малышки в больнице, чувствуют себя хорошо, с ними работают квалифицированные медики. Родители детей навели порядок в квартире, - написал губернатор на своей странице в Instagram.

Губернатор добавил, что у девочек, помимо родителей, имеются еще близкие родственники - дедушка и бабушка. Однако куда будут направлены дети после госпитализации - решат органы опеки. Владимиров также напомнил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 156 (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) УК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU