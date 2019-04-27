На Ставрополье после ДТП в реанимацию попали четыре человека

СЕГОДНЯ 09:22 2019-04-27T09:22:51+03:00

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Три человека пострадали в Грачевском районе Cтаврополья в столкновении трех автотранспортных средств.

По предварительной версии, на 566 километре автодороги «Астрахань – Элиста – Ставрополь» водитель автомашины «Лада Гранта» не выдержал безопасной дистанции и столкнулся с автомобилем «Опель.. От удара автомашину «Опель» вынесло на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовой «ГАЗелью». От второго столкновения «ГАЗель» и «Опель» перевернулись.

В больницу были доставлены четверо участников ДТП – два пассажира «Гранты», два водителя «Опеля» и «ГАЗели», у всех врачи констатировали серьезные ранения, пострадавшие посещены в реанимацию.

Водитель «Гранты», 34-летний житель станицы Старомарьевская, не пострадал. В момент ДТП мужчина признаков опьянения не имел, у него произведен биозабор крови для уточнения. По факту происшествия проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU