В Дагестане при взрыве газа пострадали шесть человек

СЕГОДНЯ 10:48 2019-04-27T10:48:27+03:00

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Шесть человек госпитализированы после взрыва бытового газа в частном доме в городе Хасавюрт. Об этом сообщила представитель Минздрава региона Залина Муртазалиева.

- Пострадали трое взрослых и трое детей. Все пострадавшие госпитализированы в больницу города Хасавюрт, - сообщила она.

По предварительным данным, медиками состояние всех пострадавших оценивается как средней тяжести. Идет выяснение причин. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU