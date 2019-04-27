В Дагестане при взрыве газа пострадали шесть человек
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Шесть человек госпитализированы после взрыва бытового газа в частном доме в городе Хасавюрт. Об этом сообщила представитель Минздрава региона Залина Муртазалиева.
- Пострадали трое взрослых и трое детей. Все пострадавшие госпитализированы в больницу города Хасавюрт, - сообщила она.
По предварительным данным, медиками состояние всех пострадавших оценивается как средней тяжести. Идет выяснение причин. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU
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