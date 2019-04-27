2019-04-27T11:58:49+03:00
Происшествия

В Невинномысске участковый задержал преступника из федерального розыска

Михаил ЮЖНЫЙ
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В Невинномысске участковым задержал гражданина, находившегося в розыске.

В отношении 27-летнего жителя города Невинномысска полицией Отрадненского района Краснодарского края возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по статье 158 УК РФ (кража). Злоумышленник предпочел скрыться от органов расследования, в связи с чем был объявлен в федеральный розыск.

В Невинномысске участковый в ходе проверки полученной информации установил местонахождение разыскиваемого мужчины. Гражданина задержали и доставили в городской отдел внутренних дел. В настоящее время мужчина передан в полицию по Отрадненскому району Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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