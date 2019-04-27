2019-04-27T13:24:07+03:00
Происшествия

В Минводах водитель фуры сбил школьника на пешеходном переходе

Михаил ЮЖНЫЙ
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В Минеральных Водах тяжело пострадал подросток-пешеход. По предварительной версии, 26 апреля на 352 километре федеральной автодороги «Кавказ» водитель фуры «Скания» не предоставил преимущество в движении и допустил наезд на пешехода - 13-летнего школьника.

Тот перебегал проезжую часть по нерегулируемом пешеходному переходу. С переломом таза, тяжелой травмой головы и тела, в состоянии болевого шока ребёнок был доставлен в реанимацию больницы Минеральных Вод.

За рулем грузового транспорта находился 40-летний житель соседней республики. Мужчина, как выяснилось, недавно был привлечён к административной ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на предмет опьянения.

Однако, судебное заседание по данному факту ещё не прошло, и наказание не назначалось. В момент ДТП мужчина был трезв. По факту происшествия проводится проверка. Обстоятельства и степень ответственности участников автоаварии будут установлены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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