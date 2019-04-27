2019-04-27T15:03:34+03:00
Общество

Ставропольская полиция перед Пасхой проверит все храмы и кладбища

Михаил ЮЖНЫЙ
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В Ставропольском крае перед Пасхой сотрудники полиции проверят все храмы и кладбища. Об этой информации сообщили в региональном УМВД.

- Под охрану силовики возьмут здания и культовые сооружения, в которых будут проводиться богослужения. Также сотрудники полиции ограничат движение у храмов и кладбищ, — уточнили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, специалисты на входе поставят рамки металлодетекторов. Особое внимание правоохранители уделят пьяным людям, их накажут штрафами.

Местных жителей силовики попросили с пониманием отнестись к этим необходимым мероприятиям. При обнаружении неизвестных подозрительных предметов, как говорят в МВД, нужно обращаться к полицейским.

ИСТОЧНИК KP.RU

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