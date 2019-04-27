На Ставрополье задержан вор, обокравший соседку
В дежурную часть отдела полиции Буденновского района Ставрополья поступило сообщение от местной жительницы о краже ее имущества.
Выехавшими на место происшествия полицейскими было установлено, что злоумышленник проник в хозяйственную постройку заявительницы и похитил металлические предметы.
Общая сумма ущерба 58-летней женщине составила более 30 тысяч рублей. Полицейские установили личность и местонахождение злоумышленника. Им оказался ранее судимый за кражу 29-летний сосед пенсионерки. Молодой человек дал признательные показания.
Полицейским подозреваемый пояснил, что похищенное имущество сдал в пункт металлоприема, а деньги потратил. В отношении гражданина возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Преступления: Ставропольский край»