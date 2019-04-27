На Ставрополье задержан вор, обокравший соседку

СЕГОДНЯ 15:45 2019-04-27T15:45:23+03:00

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В дежурную часть отдела полиции Буденновского района Ставрополья поступило сообщение от местной жительницы о краже ее имущества.

Выехавшими на место происшествия полицейскими было установлено, что злоумышленник проник в хозяйственную постройку заявительницы и похитил металлические предметы.

Общая сумма ущерба 58-летней женщине составила более 30 тысяч рублей. Полицейские установили личность и местонахождение злоумышленника. Им оказался ранее судимый за кражу 29-летний сосед пенсионерки. Молодой человек дал признательные показания.

Полицейским подозреваемый пояснил, что похищенное имущество сдал в пункт металлоприема, а деньги потратил. В отношении гражданина возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU