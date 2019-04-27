В Дагестане нашли недостроев на 21 млрд рублей

СЕГОДНЯ 16:58 2019-04-27T16:58:39+03:00

В этом списке есть школы и больницы

Изменить размер текста: A A

Объем незавершенного строительства в Дагестане на начало 2019 года составляет сотни объектов на миллиарды рублей. Об этом в пятницу сообщил председатель Счетной палаты республики Билал Джахбаров.

- На 1 января 2019 года в Дагестане недостроено 280 объектов на общую сумму 21 млрд 274 млн рублей. Из них 156 объектов с продолжительностью строительства от 8 до 30 лет на сумму 18 млрд 26 млн рублей, - сказал на заседании ведомства Джахбаров.

По его данным, в списке объектов незавершенного строительства имеются 66 объектов образования - школы и детские сады на 2 млрд 811 млн рублей, 24 больницы на 3 млрд 600 млн рублей и 76 объектов ЖКХ на более чем 9 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU