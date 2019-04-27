В Дагестане нашли недостроев на 21 млрд рублей
Объем незавершенного строительства в Дагестане на начало 2019 года составляет сотни объектов на миллиарды рублей. Об этом в пятницу сообщил председатель Счетной палаты республики Билал Джахбаров.
- На 1 января 2019 года в Дагестане недостроено 280 объектов на общую сумму 21 млрд 274 млн рублей. Из них 156 объектов с продолжительностью строительства от 8 до 30 лет на сумму 18 млрд 26 млн рублей, - сказал на заседании ведомства Джахбаров.
По его данным, в списке объектов незавершенного строительства имеются 66 объектов образования - школы и детские сады на 2 млрд 811 млн рублей, 24 больницы на 3 млрд 600 млн рублей и 76 объектов ЖКХ на более чем 9 млрд рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU
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