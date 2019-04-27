На Ставрополье под колесами авто погибла девочка

27 Апр 22:00 2019-04-27T22:00:47+03:00

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В Красногвардейском районе Cтавропольского края погибла 7-летняя девочка пешеход. По предварительным данным, 27 апреля на трассе «Коммунар-Штурм» (в пределах посёлка Штурм) водитель автомобиля «Рено Сандеро» сбил ребёнка, внезапно выбежавшего на проезжую часть.

Ребёнок получил не совместимые с жизнью травмы и скончался по пути в больницу. Помочь ему врачи были уже бессильны. Выяснилось, что погибший ребёнок находился на прогулке вблизи дома без присмотра со стороны взрослых, со своей 9-летней сестрой.

За рулём автомашины находился 60-летний мужчина, который за последние два года не штрафовался, в момент ДТП был трезв. По факту автоаварии проводится проверка, обстоятельства и степень ответственности участников устанавливается. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU