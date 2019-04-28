2019-04-28T11:13:54+03:00
Происшествия

На Ставрополье 86-летняя женщина разоблачила афериста

Мошенник представился внуком и попросил 875 тысяч
Евгения СОКОРЕВА
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Пожилая жительница Ставропольского края раскусила мошенника, который по телефону представился ее внуком, якобы попавшим в неприятности. Аферист рассказал 86-летней женщине, что срочно нужны 875 тысяч рублей на оплату лечения в больнице. Но как рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе МВД региона, пенсионерка на уловку не попалась.

- Она первым делом связалась со своим внуком и выяснила состояние его здоровья, а потом написала заявление в городской отдел полиции, где возбуждено уголовное дело по статье "покушение на мошенничество с использованием электронных средств платежа в крупном размере".

ИСТОЧНИК KP.RU

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