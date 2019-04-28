В Махачкале "Мерседес" вылетел на встречку и устроил ДТП с пострадавшими

СЕГОДНЯ 14:12 2019-04-28T14:12:01+03:00

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В Махачкале 28 апреля около 11.30 часов по улице Коркмасова 30 произошла авария с двумя пострадавшими. Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе МВД Дагестана, столкнулись две иномарки.

- По предварительной информации владелец автомобиля марки "Мерседес" выехал на полосу встречного движения и столкнулся с "Фордом". В результате, двое мужчин 47 и 58 лет с различными травмами доставлены в больницу, - сказали в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU