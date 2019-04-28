2019-04-28T14:49:10+03:00
Происшествия

Ставропольский участковый спас из огня мать с 4 детьми

Героя зовут Владимир Хнырев
Евгения СОКОРЕВА
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Фото: МВД по СКФото: МВД по СК
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В МВД России отметили подвиг участкового полиции со Ставрополья.

- Участковый уполномоченный полиции ОМВД России по городу Кисловодску прапорщик полиции Владимир Хнырев спас пятерых местных жителей из горящего дома, - сообщает пресс-секретарь ведомства Ирина Волк.

Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в МВД Ставропольского края, участковый уже после работы шел домой, когда увидел пожар в квартире двухэтажного дома.

- Он незамедлительно сообщил о происшествии в экстренные службы, оповестил жителей дома о возгорании и поспешил на помощь. Войдя в задымленное помещение, сотрудник полиции обнаружил женщину и четверых детей, младшему из которых чуть больше года. Он помог им выбраться на улицу, после чего посадил в свой личный автомобиль, - добавили полицейские.

Только благодаря грамотным и решительным действиям Владимира Хнырева,жертв удалось избежать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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