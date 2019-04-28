2019-04-28T16:26:36+03:00
Экономика

Ингушетии на 12 нацпроектов выделили 5,5 млрд рублей

Планируется подписание 30 соглашений
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Ингушетии за счет средств федерального бюджета планируют реализовать 12 национальных проектов на 5,5 млрд рублей.

Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе главы республики, власти собираются подписать 30 соглашений о предоставлении субсидий на финансирование. За счет нацпроектов Ингушетия хочет решить проблемы в сфере образования, здравоохранения, культуры, экологии, жилищного строительства, малого среднего предпринимательства.

- Составьте четкий график строительных работ и сроков сдачи объектов. Наш регион должен проявить себя с лучшей стороны и попасть в так называемую зеленую зону доверия, – считает глава региона Юнус-Бек Евкуров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ставропольский участковый спас из огня мать с 4 детьми
В Махачкале "Мерседес" вылетел на встречку и устроил ДТП с пострадавшими
На Ставрополье 86-летняя женщина разоблачила афериста
На Ставрополье под колесами авто погибла девочка
В Дагестане нашли недостроев на 21 млрд рублей
На Ставрополье задержан вор, обокравший соседку
Ставропольская полиция перед Пасхой проверит все храмы и кладбища
В Минводах водитель фуры сбил школьника на пешеходном переходе
В Невинномысске участковый задержал преступника из федерального розыска
В Дагестане при взрыве газа пострадали шесть человек
На Ставрополье после ДТП в реанимацию попали четыре человека
Родители ставропольских девочек, живших в квартире-свалке, привели жилье в порядок
На уволенного замминистра ЖКХ Ставрополья завели еще одно дело
В Ставрополе сняли с рейса три неисправных автобуса