Ингушетии на 12 нацпроектов выделили 5,5 млрд рублей
В Ингушетии за счет средств федерального бюджета планируют реализовать 12 национальных проектов на 5,5 млрд рублей.
Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе главы республики, власти собираются подписать 30 соглашений о предоставлении субсидий на финансирование. За счет нацпроектов Ингушетия хочет решить проблемы в сфере образования, здравоохранения, культуры, экологии, жилищного строительства, малого среднего предпринимательства.
- Составьте четкий график строительных работ и сроков сдачи объектов. Наш регион должен проявить себя с лучшей стороны и попасть в так называемую зеленую зону доверия, – считает глава региона Юнус-Бек Евкуров.
ИСТОЧНИК KP.RU