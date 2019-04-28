Ингушетии на 12 нацпроектов выделили 5,5 млрд рублей

СЕГОДНЯ 16:26 2019-04-28T16:26:36+03:00

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В Ингушетии за счет средств федерального бюджета планируют реализовать 12 национальных проектов на 5,5 млрд рублей.

Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе главы республики, власти собираются подписать 30 соглашений о предоставлении субсидий на финансирование. За счет нацпроектов Ингушетия хочет решить проблемы в сфере образования, здравоохранения, культуры, экологии, жилищного строительства, малого среднего предпринимательства.

- Составьте четкий график строительных работ и сроков сдачи объектов. Наш регион должен проявить себя с лучшей стороны и попасть в так называемую зеленую зону доверия, – считает глава региона Юнус-Бек Евкуров.

ИСТОЧНИК KP.RU