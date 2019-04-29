На Ставрополье водитель сбежал с места ДТП, бросив трех пострадавших

СЕГОДНЯ 09:16 2019-04-29T09:16:18+03:00

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В Предгорном районе Cтавропольского края на проселочной дороге перевернулся автомобиль, его водитель сбежал, оставив троих раненых на месте ДТП.

По предварительной версии, 28 апреля около 17 часов на трассе «Железноводск – Быкогорка» водитель автомобиля «Ниссан Альмера» превысил скорость, не справился с управлением и перевернул машину.

Водитель место происшествия покинул. А пострадавшие сами вызвали скорую помощь, которая доставила троих пассажиров, в том числе 14-летнюю девочку, в ближайшую больницу.

Пострадавшие отказались рассказывать, кто в момент ДТП находился за рулем. Сейчас идет установление личности водителя. За оставление места аварии ему грозит лишение водительских прав, по факту автоаварии проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU