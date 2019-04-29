В Ставрополе десятилетний мальчик перевернулся на квадроцикле

СЕГОДНЯ 10:17 2019-04-29T10:17:49+03:00

Теперь ему грозит постановка на учет в полицию

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Полицейские в Ставрополе проверяют семью, в которой ребенок перевернулся за рулем квадроцикла.

- На днях на на улице Ярмарочной водитель квадроцикла не справился с управлением и перевернулся. За рулем, как оказалось, был 10-летний ребенок, - рассказывают в пресс-службе УГИБДД по Ставропольскому краю. Очевидцы вspdfkb медиков.

В момент аварии на ребенке, к сожалению, не было надето специального защитного шлема. В итоге он получил серьезные травмы: повреждения головы и перелом ключицы. Сейчас мальчик в больнице проходит лечение под наблюдением медиков. Опасности его жизни не грозит.

А полицейские начали проверку в семье ребенка. Мальчику, перевернувшемся на квадроцикле, грозит постановка на учет в комиссии по делам несовершеннолетних.

По предварительным данным, техника, для которой нужно водительское удостоверение с категорией для вождения тракторов, находились в собственности отца ребенка. Полицейские устанавливают: стащил ребенок ключи или отец сам их передал своему сыну.

ИСТОЧНИК KP.RU