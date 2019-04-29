2019-04-29T10:17:49+03:00
Происшествия

В Ставрополе десятилетний мальчик перевернулся на квадроцикле

Теперь ему грозит постановка на учет в полицию
Михаил ЮЖНЫЙ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Полицейские в Ставрополе проверяют семью, в которой ребенок перевернулся за рулем квадроцикла.

- На днях на на улице Ярмарочной водитель квадроцикла не справился с управлением и перевернулся. За рулем, как оказалось, был 10-летний ребенок, - рассказывают в пресс-службе УГИБДД по Ставропольскому краю. Очевидцы вspdfkb медиков.

В момент аварии на ребенке, к сожалению, не было надето специального защитного шлема. В итоге он получил серьезные травмы: повреждения головы и перелом ключицы. Сейчас мальчик в больнице проходит лечение под наблюдением медиков. Опасности его жизни не грозит.

А полицейские начали проверку в семье ребенка. Мальчику, перевернувшемся на квадроцикле, грозит постановка на учет в комиссии по делам несовершеннолетних.

По предварительным данным, техника, для которой нужно водительское удостоверение с категорией для вождения тракторов, находились в собственности отца ребенка. Полицейские устанавливают: стащил ребенок ключи или отец сам их передал своему сыну.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ДТП на Северном Кавказе»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Ставрополье спасатели сняли с крыши 83-летнего пенсионера
В Железноводске под суд пошла банда похитителей велосипедов
Ставропольский бизнесмен наказан за обман колонии
ВТБ снижает ставку по ипотеке с господдержкой до 5%
На Ставрополье водитель сбежал с места ДТП, бросив трех пострадавших
Ставрополец украл у соседки приемник спутникового сигнала
Ингушетии на 12 нацпроектов выделили 5,5 млрд рублей
Ставропольский участковый спас из огня мать с 4 детьми
В Махачкале "Мерседес" вылетел на встречку и устроил ДТП с пострадавшими
На Ставрополье 86-летняя женщина разоблачила афериста
На Ставрополье под колесами авто погибла девочка
В Дагестане нашли недостроев на 21 млрд рублей
На Ставрополье задержан вор, обокравший соседку
Ставропольская полиция перед Пасхой проверит все храмы и кладбища
В Минводах водитель фуры сбил школьника на пешеходном переходе
В Невинномысске участковый задержал преступника из федерального розыска
В Дагестане при взрыве газа пострадали шесть человек
На Ставрополье после ДТП в реанимацию попали четыре человека
Родители ставропольских девочек, живших в квартире-свалке, привели жилье в порядок
На уволенного замминистра ЖКХ Ставрополья завели еще одно дело
В Ставрополе сняли с рейса три неисправных автобуса