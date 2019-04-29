2019-04-29T11:25:05+03:00
Общество

ВТБ снижает ставку по ипотеке с господдержкой до 5%

Поделиться:
Изменить размер текста:

С 29 апреля ВТБ улучшает условия по программе «Ипотека с господдержкой» для семей с детьми. Базовая ставка по ней на весь срок кредита теперь составляет 5% годовых. Программа ипотеки с господдержкой позволяет оформить льготный кредит для семей, у которых в период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2022 г. родился второй или последующий ребенок.

Ставка 5% годовых действует при оформлении кредита во всех офисах ВТБ в России, на весь период действия договора при условии личного и имущественного страхования. Максимальная сумма кредита в рамках программы установлена в размере 12 млн рублей при приобретении заемщиком жилья в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и 6 млн рублей — в других регионах РФ. Первоначальный взнос составляет от 20%, срок – до 30 лет. Кредит выдается на приобретение у застройщика готового или строящегося жилья.

В сельских поселениях на территории Дальневосточного федерального округа также можно приобрести готовое жилье на вторичном рынке и жилые дома с земельным участком.

Андрей Осипов, руководитель департамента розничных продуктов - старший вице-президент ВТБ, отметил: «В апреле Правительство внесло изменения в программу ипотеки с господдержкой, направленные на повышение ее привлекательности и доступности для семей с детьми.

При том, что рекомендуемая ставка в рамках данного проекта составляет 6%, ВТБ предоставляет по своей программе особые условия и устанавливает процентную ставку в размере 5%». На долю ВТБ приходится треть от общего числа выданных кредитов в рамках данной программы в России. На данный момент банк оформил более 1700 ипотечных кредитов на сумму 4,8 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Общество Северного Кавказа»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Ставрополье спасатели сняли с крыши 83-летнего пенсионера
В Железноводске под суд пошла банда похитителей велосипедов
Ставропольский бизнесмен наказан за обман колонии
В Ставрополе десятилетний мальчик перевернулся на квадроцикле
На Ставрополье водитель сбежал с места ДТП, бросив трех пострадавших
Ставрополец украл у соседки приемник спутникового сигнала
Ингушетии на 12 нацпроектов выделили 5,5 млрд рублей
Ставропольский участковый спас из огня мать с 4 детьми
В Махачкале "Мерседес" вылетел на встречку и устроил ДТП с пострадавшими
На Ставрополье 86-летняя женщина разоблачила афериста
На Ставрополье под колесами авто погибла девочка
В Дагестане нашли недостроев на 21 млрд рублей
На Ставрополье задержан вор, обокравший соседку
Ставропольская полиция перед Пасхой проверит все храмы и кладбища
В Минводах водитель фуры сбил школьника на пешеходном переходе
В Невинномысске участковый задержал преступника из федерального розыска
В Дагестане при взрыве газа пострадали шесть человек
На Ставрополье после ДТП в реанимацию попали четыре человека
Родители ставропольских девочек, живших в квартире-свалке, привели жилье в порядок
На уволенного замминистра ЖКХ Ставрополья завели еще одно дело
В Ставрополе сняли с рейса три неисправных автобуса