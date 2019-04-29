Ставропольский бизнесмен наказан за обман колонии

СЕГОДНЯ 12:28 2019-04-29T12:28:45+03:00

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Ставропольский бизнесмен Андрей Шкодин осужден за крупное мошенничество. Как стало известно, мужчина, друживший с руководством колонии, воспользовался этим моментом и обманул государство.

В частности, бизнесмен заключил контракт на поставку нового оборудования для изготовления в колонии маргарина.

- Но по факту бизнесмен выкупил оборудование, которое уже находилось в использовании колонии. По подписанного контракту на счета его компании поступили 4,5 млн рублей, - рассказывают в пресс-службе СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

Это нанесло ущерба бюджету на сумму больше 600 тысяч рублей. В суд было передано уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ за мошенничество. Суд приговорил ставропольского бизнесмена к штрафу на сумму в полмиллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU