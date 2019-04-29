В Железноводске под суд пошла банда похитителей велосипедов

СЕГОДНЯ 13:41 2019-04-29T13:54:02+03:00

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В Железноводске направлено в суд уголовное дело о серии краж велосипедов.

Полицейские установили, что к совершению противоправных деяний причастны два местных жителя. Молодых людей доставили в отдел полиции, где признались в содеянном.

Они пояснили, что похищали велосипеды из подъездов многоквартирных домов ночам а далее перевозили их в другой район края для продажи.

У установлена причастность парней к совершению тринадцати аналогичных краж на территории города. Общая сумма причиненного ущерба составила более 90 тысяч рублей Похищенное имущество изъято и возвращено законным владельцам.

Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU