В Железноводске под суд пошла банда похитителей велосипедов
В Железноводске направлено в суд уголовное дело о серии краж велосипедов.
Полицейские установили, что к совершению противоправных деяний причастны два местных жителя. Молодых людей доставили в отдел полиции, где признались в содеянном.
Они пояснили, что похищали велосипеды из подъездов многоквартирных домов ночам а далее перевозили их в другой район края для продажи.
У установлена причастность парней к совершению тринадцати аналогичных краж на территории города. Общая сумма причиненного ущерба составила более 90 тысяч рублей Похищенное имущество изъято и возвращено законным владельцам.
Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU
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