2019-04-29T15:53:59+03:00
Происшествия

Ставропольские пожарные потушили загоревшийся на улице автомобиль

Михаил ЮЖНЫЙ
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Пожарные Ставрополья потушили автомобиль, загоревшийся во время движения.

28 апреля молодой водитель, ничего не подозревая, двигался на своем автомобиле ВАЗ-2115 по одной из улиц села Величаевское Левокумского района. В какой-то момент 18-летнего парня насторожил дым в салоне машины, сопровождающийся неприятным запахом.

Юноша выскочил на улицу. В это время в салоне автомобиля уже начал главенствовать огонь, который быстро разгорался и переходил на каркас машины. Парень попросил прохожих вызвать на помощь пожарных.

Пожарные при помощи пены ликвидировали бушующее пламя и за считаные минуты справились с огненным напором.

Пожар успел практически полностью уничтожить ВАЗ-2115, оставив только переднюю часть автомобиля и колеса. Что послужило причиной неожиданного возгорания выясняют соответствующие органы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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