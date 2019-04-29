2019-04-29T16:51:38+03:00
Происшествия

Грабитель с «Сайгой» напал на букмекерскую контору в Дагестане — видео

Мужчина смог похитить 70 тысяч рублей и ранил двоих человек [видео]
Андрей ЗОБОВ
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Грабитель был вооружён «Сайгой»Грабитель был вооружён «Сайгой»Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Дагестане грабитель, вооружённый ружьём «Сайга», напал на букмекерскую контору и похитил 70 тысяч рублей. Инцидент попал на видео, а преступника ищет полиция.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе главного управления МВД по Республике Дагестан, инцидент произошёл около 4 часов ночи 27 апреля. Нападению подверглась небольшая контора в посёлке Манас Карабудахкентского района.

— Злоумышленник из ружья «Сайга» выстрелил в охранника и кассира, и завладел деньгами в сумме 70 000 руб. и скрылся с места преступления, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Разбойное нападение в Дагестане.

Пострадавших госпитализировали на «Скорой», а полиция попыталась поймать грабителя по горячим следам. Но тщетно.

— При обследовании помещения и близлежащей территории полицейскими обнаружены 3 гильзы калибра 7,62 мм., отпечатки пальцев рук, следы обуви и видеозапись нападения. Служебная собака, идя по следу злоумышленника в 100 метрах от места преступления обнаружила денежную купюру из конторы. Также полицейскими опрошены пострадавшие и свидетели нападения, — говорится в сообщении.

Собраны материалы для возбуждения уголовного дела по статье «Разбой». Максимальная мера по данной статье предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Но пока полиция просит помощи в поимке преступника. Всех, кто обладает полезной для следствия информацией, может обращаться по телефонам: 8 (8722) 99-48-17, 8-967-400-30-00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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